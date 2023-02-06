Замішаний у сексскандалі принц Ендрю може написати свої мемуари

Репутацію герцога Йоркського підмочили давно. Шансів, що він знову повернеться до роботи та виконання королівських обов'язків практично немає. Але, кажуть, розставити всі крапки над "і" принц Ендрю може, пішовши стопами Гаррі і написавши власні мемуари.

Повідомляється, що герцог Йоркський розглядає можливість скасування угоди, досягнутої у позасудовому порядку у лютому минулого року з Вірджинією Джуффре, яка звинувачувала його у сексуальному насильстві.

Вірджинія Джуффре / Фото: Associated Press

Якесь джерело, яке не називає своє ім'я публічно, але є давнім другом герцога Йоркського вважає, що Ендрю може реабілітувати свій імідж, виклавши свою історію на папері. Так зробив його двоюрідний дід король Едуард VIII та племінник принц Гаррі.

Як пише express.co.uk, мемуари Ендрю навряд чи будуть вітатися рештою членів сім'ї, що очевидно. Проте принц Гаррі особливо не питав дозволу у батька Чарльза чи брата Вільяма на те, щоб написати свою книжку.

Король Чарльз III та принц Ендрю / Фото: Associated Press

"Багато хто в його колі думає, що саме це він і повинен зробити, а Фергі, яка написала власні мемуари "Моя історія", має всі контакти у видавництві. Він ніколи б не подумав про це, поки його мати була жива, але зараз це була б ідеальна відповідь. Звичайно, членам королівської сім'ї це не сподобалося б, але Фергі зробила так і не зазнала гострої критики, а що стосується Гаррі, то вони навіть зараз говорять про сімейне примирення", - зазначає джерело.

Нагадаємо, Сара Йоркська, колишня дружина принца Ендрю, з якою він розлучився 1996 року, написала дві автобіографії.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Зазначимо, що герцог Йоркський, якого Вірджинія Джуффре звинуватила в сексуальному насильстві та подала проти нього цивільний позов улітку 2021 року, погодилася врегулювати питання за фінансову винагороду у розмірі від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів та ще два мільйони принц заплатив у благодійний фонд жінки. Однак попри те, що Ендрю заплатив, він не визнав своєї провини і категорично заперечував якісь правопорушення.

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