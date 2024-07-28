Заміський будинок Бродлендс: який вигляд має маєток, де провели шлюбну ніч Діана та Чарльз та Єлизавета II з Філіпом

Маєток Бродлендс – місце, де провели перші дні своєї весільної подорожі принцеса Діана та принц Чарльз 1981 року, а також свою першу шлюбну ніч королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп 1947 року.

Раніше ми показували кадр, який зробили фотографи після весілля принца та принцеси Уельських у липні 1981 року, коли Діана та Чарльз поїхали у весільну подорож. Їх зазнімкували на станції Ватерлоо в британському Королівському поїзді, коли вони вирушили до маєтку Бродлендс.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Getty Images

Це заміський будинок, розташований неподалік міста Ромсі в районі Тест-Веллі в Гемпширі, в Англії.

Принцеса Уельська відвідує Бродлендс, заміський маєток лорда Маунтбаттена Бірманського, в Ромсі, Гемпшир, 1 березня 1981 року / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета і принц Філіп провели свій медовий місяць у Бродлендсі у листопаді 1947 року, а перший граф Маунтбеттен Бірманський, чиєю резиденцією був Бродлендс, був дядьком принца Філіпа. Насправді ж резиденція належала його дружині Едвіні Ешлі, яка отримала будинок у спадок після смерті батька Вілфріда Ешлі 1939 року.

Маєток Бродлендс / Фото: Getty Images

На цих фото можна побачити, який вигляд мав маєток, коли 1981 року у ньому три дні свого медового місяця провели принцеса Діана та принц Чарльз.

Принц Чарльз та принцеса Діана в Бродлендсі, 1981 рік / Фото: Getty Images

Сьогодні цей будинок відкритий для публіки для екскурсій по буднях по обіді в літню пору року.

Маєток Бродлендс / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам цікаві факти про замк Балморал, який любила королева Єлизавета II і ненавиділа принцеса Діана.

Принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький ходять територією Бродлендса, будинку дядька герцога, графа Маунтбеттена, під час медового місяця, листопад 1947 року / Фото: Getty Images

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