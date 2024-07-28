Заміський будинок Бродлендс: який вигляд має маєток, де провели шлюбну ніч Діана та Чарльз та Єлизавета II з Філіпом

Маєток Бродлендс – місце, де провели перші дні своєї весільної подорожі принцеса Діана та принц Чарльз 1981 року, а також свою першу шлюбну ніч королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп 1947 року.
Раніше ми показували кадр, який зробили фотографи після весілля принца та принцеси Уельських у липні 1981 року, коли Діана та Чарльз поїхали у весільну подорож. Їх зазнімкували на станції Ватерлоо в британському Королівському поїзді, коли вони вирушили до маєтку Бродлендс.
Це заміський будинок, розташований неподалік міста Ромсі в районі Тест-Веллі в Гемпширі, в Англії.
Принцеса Єлизавета і принц Філіп провели свій медовий місяць у Бродлендсі у листопаді 1947 року, а перший граф Маунтбеттен Бірманський, чиєю резиденцією був Бродлендс, був дядьком принца Філіпа. Насправді ж резиденція належала його дружині Едвіні Ешлі, яка отримала будинок у спадок після смерті батька Вілфріда Ешлі 1939 року.
На цих фото можна побачити, який вигляд мав маєток, коли 1981 року у ньому три дні свого медового місяця провели принцеса Діана та принц Чарльз.
Сьогодні цей будинок відкритий для публіки для екскурсій по буднях по обіді в літню пору року.
Раніше ми розповідали вам цікаві факти про замк Балморал, який любила королева Єлизавета II і ненавиділа принцеса Діана.
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