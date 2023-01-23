Замість каблучок і поцілунків: наречений і наречена оригінально поклялися одне одному в коханні біля вівтаря

Часто на весіллях наречений та наречена намагаються якось здивувати гостей та розважити, наприклад, станцювати, заспівати чи розповісти смішну історію. Але пара закоханих танцюристів на ім'я Аарон і Ніколь вирішили оригінально закріпити свій шлюб рукостисканням.

Кумедний ролик знятий біля вівтаря вони опублікували на своїй сторінці в TikTok і стали зірками Мережі, адже їхнє відео завірусилось. Гості були дуже здивовані і приголомшені таким поворотом подій.

"Бо весілля не весілля без таємного рукостискання", — написали вони у ролику.

Після того, як їхнє відео викликало ажіотаж, багато користувачів соцмережі запитували, що означають ці жести, тому Аарон і Ніколь записали ще одне відео, в якому повільно показали кожен рух і розповіли, що в жестах є відсилання до Гаррі Поттера.

Читайте також: