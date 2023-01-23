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Замість каблучок і поцілунків: наречений і наречена оригінально поклялися одне одному в коханні біля вівтаря

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
4999
Час на прочитання
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Замість каблучок і поцілунків: наречений і наречена оригінально поклялися одне одному в коханні біля вівтаря

Вони вирішили закріпити шлюб "таємним рукостисканням".

Часто на весіллях наречений та наречена намагаються якось здивувати гостей та розважити, наприклад, станцювати, заспівати чи розповісти смішну історію. Але пара закоханих танцюристів на ім'я Аарон і Ніколь вирішили оригінально закріпити свій шлюб рукостисканням.

Кумедний ролик знятий біля вівтаря вони опублікували на своїй сторінці в TikTok і стали зірками Мережі, адже їхнє відео завірусилось. Гості були дуже здивовані і приголомшені таким поворотом подій.

"Бо весілля не весілля без таємного рукостискання", — написали вони у ролику.

@aaronandnic ♥️ #weddinghandshake ♬ Still Falling For You — Від "Bridget Jones's Baby" — Ellie Goulding

Після того, як їхнє відео викликало ажіотаж, багато користувачів соцмережі запитували, що означають ці жести, тому Аарон і Ніколь записали ще одне відео, в якому повільно показали кожен рух і розповіли, що в жестах є відсилання до Гаррі Поттера.

@aaronandnic Відповідь на @kingart1993 clearly we need more practice #handshake ♬ original sound — Aaron & Nic

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Дата публікації
Перегляди
4999
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