Замість королеви: Кейт та Вільям з'являться на саміті COP26 та організують прийом

Королева Єлизавета II не буде присутня на саміті COP26 у Глазго цього тижня, замість неї там з'явиться її старший син принц Чарльз, а також онук принц Вільям з дружиною герцогинею Кетрін.

Західні ЗМІ повідомляють, що принц Вільям і герцогиня Кембриджська вже повернулися з відпустки, яку провели з дітьми, швидше за все, на острові Мюстік.

Принц Вільям поділився особистим твітом, написавши: "# COP26 — знаменний момент для майбутнього нашої планети. Я пишаюся тим, що наші фіналісти @EarthshotPrize приєднаються до мене в Глазго, щоб показати світові, що є підстави для оптимізму. Я сподіваюся на те, чого можна досягти. W.".

Принц Вільям, герцог Кембриджський / Getty Images

#COP26 is a landmark moment for the future of our planet — I'm proud that our @EarthshotPrize Finalists will be joining me in Glasgow до show the world that there is reason to be optimistic.



I'm hopeful about what can be achieved. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 1, 2021

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Принц Вільям та його дружина Кейт приєднаються до принца Чарльза та герцогині Корнуольської для участі в серії заходів у рамках Конференції ООН зі зміни клімату в Шотландії. Як повідомляє Hello!, вони влаштують прийом для ключових учасників ініціативи Sustainable Markets Initiative, а також переможців та фіналістів першої премії Earthshot Prize Awards. Кембриджі також будуть присутні на вечірньому прийомі разом із Чарльзом та Каміллою.

Герцогиня Кейт і принц Вільям, герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

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