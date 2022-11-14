Замість мантильї одягла білу хустку: королева Ранія та її чоловік зустрілися з Папою Римським

Для аудієнції у Ватикані Її Величність обрала лаконічну сукню, яка у її гардеробі вже багато років.

10 листопада король Йорданії Абдалла II та його дружина королева Ранія зустрілися з папою Франциском під час їхнього візиту до Ватикану. На цій зустрічі обговорювалася необхідність просування міжконфесійного діалогу, згоди та співіснування, а також збереження християнської присутності в Йорданії, яка є країною, де сповідується в основному іслам. Християни там становлять лише 6% постійного населення.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

На зустрічі також був принц Газі бін Мухаммед — брат Абдалли II та вісімнадцятий у лінії наслідування йорданського престолу. Він головний радник короля з релігійних та культурних питань та особистий посланець. На зустрічі також йшлося про важливість продовження зусиль для досягнення миру, щоб народи жили в умовах безпеки та стабільності.

Для цієї зустрічі королева Йорданії одягла чорне вбрання від бренду Diamondogs під назвою Tilda, яке прикрашали білі манжети та невеликий виріз спереду. Декольте королева прикрила білою хусткою, якою покрила голову. Ця модель сукні у неї не новинка і неодноразово вона її вже одягала раніше.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Також в образі були сумка від Dior і туфлі з ремінцем від Jennifer Chamandi.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Зазвичай на зустріч із папою римським одягають повністю чорне вбрання з чорною мантильєю, яка покриває голову, але Ранія вирішила трохи порушити протокол і покрила голову білим. Ймовірно, на неї правило чорного не поширюється, адже вона сповідує іслам.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Однак є випадки, коли білий колір все ж таки можна одягати на цю аудієнцію. Це називається "привілей білого" і наразі він поширюється на королев Іспанії та Бельгії, а також велику герцогиню Люксембурга. 2013 року право з'являтися на папській аудієнції отримала ще княгиня Монако Шарлін "відповідно до протоколу для католицьких суверенів". Крім того, привілей білого мають принцеси Савойської династії, яка колись правила Королівством Італія.

Але все ж таки зазначимо, що попри традиції, ця норма одягу для папської аудієнцій зараз не є обов'язковою.

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