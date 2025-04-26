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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Замість мантильї була в капелюшку: дружина прем'єр-міністра Великої Британії супроводжувала його у Ватикані

26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кір Стармер та Вікторія Стармер

Кір Стармер та Вікторія Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як і багато інших політичних діячів, з’явився серед тих, кому випала честь попрощатися з Папою Франциском. Політика супроводжувала на цьому заході дружина Вікторія Стармер.

Кір Стармер і Вікторія Стармер / © Associated Press

Кір Стармер і Вікторія Стармер / © Associated Press

52-річна жінка обрала для прощальної меси лаконічну сукню вільного фасону. Сукня мала довгі рукави з манжетами, V-подібне декольте виконане на запах, а спідниця була довжини міді. Леді Стармер доповнила свій образ щільними чорними колготками, замшевими лаконічними туфлями та квадратною сумкою.

Як справжня британка вона вирішила прикрасити волосся капелюшком-таблеткою з вуаллю, тому виділялася серед інших перших леді, які одягли мантильї. Макіяж на її обличчі був ледь помітним, а з прикрас вона вибрала лише ніжний ланцюжок із перлиною.

Кір Стармер і Вікторія Стармер / © Associated Press

Кір Стармер і Вікторія Стармер / © Associated Press

Після завершення меси прем’єр-міністр Великої Британії разом з Макроном і Трампом зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який разом із дружиною першої леді Оленою Зеленською також був на траурній церемонії прощання з понтифіком.

Кір Стармер, Емманюель Макрон, Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Кір Стармер, Емманюель Макрон, Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

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