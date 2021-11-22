Замість Шарлін із сестрами: князь Альбер II на галаконцерті на честь святкування Дня Монако

Минулої п'ятниці князь Альбер II разом з дітьми був присутній на святкуванні Дня Монако. Його дружина Шарлін захід не відвідала.

Діти княжої пари — принц Жак і принцеса Габріелла приєдналися до свого батька на балконі княжого палацу і підняли малюнок в оточенні червоних сердець, на якому було написано: "Ми сумуємо за тобою, мамо".

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Раніше Альбер заявляв, що княгиня Шарлін поїхала з Монако для того, щоб продовжити реабілітацію і перебуває в секретному місці. А також обіцяв інформувати про стан її здоров'я.

Після денних заходів Альбер II зі своїми сестрами – принцесами Кароліною та Стефанією, а також іншими родичами були присутні на галавечорі в Монако.

Княжа родина Монако / Getty Images

Також читайте Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску

Праворуч від Альбера II зображена його племінниця Шарлотта Казірагі в чорній трикотажній максісукні з бісером на кишенях, яку доповнила чорно-золотими туфлями на підборах, а в руках тримала чорну сумку на ремінці. А ліворуч — принцеса Кароліна, одягнена в чорну сукнюміді, верх якої був розшитий паєтками. На шиї у неї було кольє, а у вухах – сережки з камінням.

Княжа родина Монако / Getty Images

Читайте також: