Замість заручальної: на пальці Меган Маркл роздивилися нову дорогу каблучку

Прикраса, що сяє на мізинці герцогині Сассекської, привернула увагу її прихильників.

Меган відвідала фінал на Invictus Games з плавання в Рейнбаді. Її сфотографували, коли вона вболівала серед інших уболівальників. А каблучка, що сяяла на її мізинці, привернула увагу.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Це прикраса від Лоррейн Шварц вартістю 62 000 доларів. На сайті дизайнерки йдеться, що Шварц "відповідає за деякі з найзнакових ювелірних прикрас 21-го століття", оскільки вироби бренду носять деякі з найвпливовіших людей у світі — від членів королівської родини до ікон індустрії та знаменитостей першої величини", — пише express.

Каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

А ось заручальної каблучки, подарованої Меган її чоловіком принцом Гаррі на її пальці не було. Повідомляється, що виріб перебуває в ремонті, тому що у прикраси похитнулася оправа.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, про те, що не так із заручальною каблучкою Меган Маркл ми розповідали раніше.

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