Замість зустрічі із сином прийшов на вечірку з дружиною: Чарльз та Камілла на Royal Garden Party

Король Чарльз III не зміг знайти часу у своєму щільному графіку для того, щоб зустрітися зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, який днями прибув до Лондона. Але на вечірку до садів Букінгемського палацу приїхав.

Так звана Royal Garden Party – це щорічний літній захід членів британської королівської родини. І король Чарльз, який все ще лікується від раку, але вже повернувся до виконання робочих обов'язків, дуже хотів бути присутнім на заході.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вечірки у саду проводяться від 1860-х років, щоб монарх міг відзначити членів громади за їхню державну службу. Сьогодні короля окрім дружини Камілли також супроводжували принц Едвард, герцогиня Софі, принцеса Анна, герцог та герцогиня Глостерські.

Король Чарльз і королева Камілла, герцог та герцогиня Глостерські та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Король Чарльз мав чудовий вигляд і був у світло-сірому костюмі, блакитному жилеті та білій сорочці. Також він був у краватці та в капелюсі-циліндрі, а в руках тримав парасольку-тростину. Монарх радісно привітав публіку та багато усміхався.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла одягла білу сукню-пальто і крислатий капелюх, доповнивши образ перлинним кольє, сережками та діамантовою брошкою на грудях, а також одягнувши на зап'ястя один зі своїх улюблених браслетів від Van Cleef & Arpels.

Нагадаємо, щоліта монарх влаштовує вечірки в саду. Цього року дві заплановано провести у Букінгемському палаці, а третю – у Голірудському палаці у Шотландії.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Садова вечірка у Букінгемському палаці збіглася з присутністю принца Гаррі на ювілейній службі "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла в Лондоні. Раніше цього тижня стало відомо, що Гаррі не зможе зустрітися зі своїм батьком Чарльзом під час візиту до Великої Британії через насичений графік короля.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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