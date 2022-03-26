Замки та палаци для українських біженців: які крорливські родини та зірки пропонують своє житло для розселення

Замки та палаци для українських біженців: які крорливські родини та зірки пропонують своє житло для розселення

Королівські родини з усієї Європи масово пропонують свої замки для розселення жінок та дітей, які змушені були полишити домівки через російське вторгнення.

Хто ще зі світових знаменитостей вирішив відчинити двері власних осель та пропонує свою допомогу для українцівті: дізнавалася Оксани Ткаченко.

Величезний палацовий комплекс Нідерландів Хет Ло, датований 17 століттям. Всередині - рідкісні гобелени, позолота картини та меблі. Довкола - розкішний парк. Раніше там ходили лише туристи, а тепер житимуть українські біженці.

Віддати свій мисливський будиночок із цього палацового комплексу на потреби переселенців особиста ініціатива короля Нідерландів Віллема-Александра. Вже в середині квітня у замку планують розмістити від 6 до 8 українських родин.

Не палаци, зате дві квартири на потреби сімей з України планують віддати і бельгійський король Філіп та королева Матильда. Ці помешкання монарший благодійний фонд готував для проживання місцевих сімей із низькими доходами. Але, вирішили - українцям нині потрібніше.

Місце для поселення наших біженців шукає і королівська родина Британії. Журналісти пишуть - найймовірніше для цього оберуть маєток Демфрі у Шотландії. Від початку масштабного вторгнення Росії до України жоден з членів британської королівської родини не лишився осторонь української біди. Хоча зазвичай монарші особи оминають будь-які політичні дискусії.

Принц Чарльз / Associated Press

Як заявив принц Чарльз: "Це напад на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу. Ми бачимо, що ці цінності атакують сьогодні в Україні у найбезсоромніший спосіб. Ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії.»

Члени королівської родини вже відвідали українську церкву та центр для біженців, а сама Єлизавета Друга зробила пожертву до гуманітарного фонду, який допомагає українцям. Про яку суму йдеться Букінгемський палац не розголошує, лише кажуть, що пожертва дуже щедра.

Від монархів не відстають і британські знаменитості. Відкрити двері своєї оселі українським біженцям пообіцяв актор Бенедикт Камбербетч.

Бенедикт Камбербэтч / Getty Images

"Кожний має зробити стільки, скільки може. Вже сьогодні з’явилася новина про рекордну кількість людей, які зголосилися прийняти біженців у своїх домівках. Я сподіваюся, що сам стану частиною цієї ініціативи."

twitter.com

А колишній британський премєр Девід Кемерон особисто сів за кермо вантажівки і привіз гуманітарку до Польщі.

Тим часом за океаном для українців відкриває двері і Голівуд. 75-річна американська співачка Шер заявила - хоче подбати про когось із наших.

Associated Press

"Я би хотіла прихистити українські сім'ї в моєму домі. Вони будуть у безпеці, про них дбатимуть. Багатьом людям на моєму місці треба проявляти ініціативу. Якби я була самотня або з дітьми, якби ми були травмовані, я сподівалася би, що хтось такий як я подбає про нас.

Єдине, що досі лишається під питанням - кому саме з українських біженців пощастить пожити у світових знаменитостей.

Королівські родини Великої Британії пропонують своє житло для українських біженців

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