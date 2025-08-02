Замок Граастен: який вигляд має літня резиденція данської королівської родини

Замок Граастен / © Getty Images

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Саме тут кожне літо проводять королева Мері, король Фредерік X та їхні діти, а також колишня королева Данії Марграте II та її сестра принцеса Бенедикта.

Головний будинок має сучасний, повністю білий фасад із венеціанськими дверима, що виходять на широкі, доглянуті газони та гравійні доріжки.

За даними Вікіпедії, у своєму першому вигляді Граастен був невеликим мисливським замком, збудованим у середині XVI століття. У ті роки він складався з кількох будівель.

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Південне крило нинішнього головного будинку, як вважають, збудовано на місці другої будівлі, побудованої 1603 року, щоб замінити мисливський будиночок, який було знищено пожежею в середині XVI ст.

Замок Граастен / © Getty Images

Під час володіння Карлом фон Алефельдтом другий палац було знесено на користь грандіозного палацу у стилі бароко, збудованого в роки, що передували 1700 року. Цей третій палац, однак, був спустошений пожежею 1757 року під час володіння тодішнього герцога Августенбурзького, від якого збереглися лише палацова каплиця та два павільйони.

1759 року було збудовано четвертий і нинішній палац, він уже був меншого розміру, ніж його попередники.

Замок Граастен, королева Маргрете II з сином Фредеріком X і невісткою Мері, а також онуками / © Getty Images

Після приблизно трьох з половиною століть володіння данської знаті Гростен-Слот перейшов до державної власності і був ретельно відреставрований. А 1935 року він був переданий як літня резиденція кронпринцу Фредеріку (згодом королю Фредеріку IX) і його дружині, кронпринцесі Інгрід (згодом королеві Інгрід). Від того часу замок і залишається літньою резиденцією королівської родини.

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