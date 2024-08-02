Замок Мей: що відомо про улюблену резиденцію королеви-матері Єлизавети, де відпочиває король Чарльз

Король Чарльз вирушив до Шотландії на літній відпочинок і зупинився в замку Мей, перш ніж возз'єднається з родиною в улюбленому Балморалі.

Замок Мей — шотландський замок, який розташований у Кейтнесі на північно-східному узбережжі за 10 кілометрів від села Джон О'Гроутс. У ясну погоду із замку можна побачити Оркнейські острови.

Замок був збудований між 1566 і 1572 роками, можливо на місці більш раннього укріплення, 4-м графом Кейтнесом і пізніше перейшов до молодшого сина лорда Кейтнеса Вільяма, а ще замок став резиденцією графів. Його назва була змінена на Баррогіл, і структура будівлі кілька разів розширювалася, в 17 і 18 століттях, а потім знову в 1821-го, коли були внесені зміни в готичний стиль Тюдорів за проєктом Вільяма Берна.

Замок Мей / Фото: Getty Images

1929 року замок придбав капітан Фредерік Буйє Імберт-Террі. А 1952 року маєток викупила королева-мати Єлизавета. Вона ходила узбережжям і побачила замок, який припав їй до душі. Королева відреставрувала його і зробила придатним для життя, використовували його як будинок для відпочинку. Також королева відновила його первісну назву Мей. У рамках реставрації до замку вперше було підведено електрику та воду.

Замок Мей / Фото: Getty Images

Королева-мати повісила у замку кілька портретів попередніх власників, графів Кейтнесів. Вона регулярно відвідувала його у серпні та жовтні від 1955 року до своєї смерті у березні 2002 року. Її останній візит був у жовтні 2001 року.

Королева-мати Єлизавета дорогою до замку Мей у Шотландії, 1963 рік / Фото: Associated Press

Замок відкритий для відвідувань публіки від 1 травня до 30 вересня кожного року з десятиденною перервою наприкінці липня та на початку серпня, коли монарх перебуває тут. Ось і цього року король Чарльз зупинився в замку Мей, перш ніж вирушить до Балморалу.

Король Чарльз III у замку Мей / Фото: Getty Images

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