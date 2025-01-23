Запалила свічку на згадку про жертв Голокосту: королева Камілла відвідала Фонд Анни Франк

Захід був присвячений 80-й річниці звільнення Освенцима.

Королева пообіцяла "ніколи не забувати" звірства Голокосту і закликала до "толерантнішого майбутнього" під час заходу. Її Величність виступила з промовою, взявши участь у щорічному обіді Фонду Анни Франк, освітньої благодійної організації, заснованої сім'єю та друзями батька Анни – Отто Франка, що відбувся у четвер у центрі Лондона.

Камілла була в синій сукні з вишивкою і з пришпиленою на грудях брошкою. У неї було її фірмове укладання та макіяж.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Сьогодні, як ніколи раніше, коли рівень антисемітизму досяг найвищого за останнє покоління, а також спостерігається тривожне зростання ісламофобії та інших форм расизму та забобонів, ми маємо прислухатися до цього попередження.

Смертоносне насіння Голокосту було посіяно спочатку в невеликих актах виключення, агресії та дискримінації стосовно тих, хто раніше був сусідами та друзями.

За жахливо короткий період часу це насіння пустило коріння завдяки самозаспокоєності, в якій ми всі можемо бути винними: відразі від несправедливості, ігнорування того, що, як ми знаємо, неправильно, вірі в те, що хтось інший зробить те, що потрібно, та мовчання.

Давайте об'єднаємося в нашому прагненні діяти, висловлюватися і зробити так, щоб слова "ніколи не забувати" стали дороговказом, що вказує шлях до кращого, світлішого і більш терпимого майбутнього для всіх нас", — сказала у своїй промові Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз 27 січня відвідає Польщу, місце колишнього табору Аушвіц-Біркенау на честь 80-ї річниці його звільнення.

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