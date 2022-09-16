Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Запалили свічки та збирали квіти для королеви: графиня Софі з чоловіком відвідали Манчестер

Дата публікації
Перегляди
836
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Запалили свічки та збирали квіти для королеви: графиня Софі з чоловіком відвідали Манчестер

Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Молодший син королеви Єлизавети II – принц Едвард та його дружина Софі, графиня Весекська відвідали вчора Манчестер, щоб привітати людей, які зібралися там вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II.

Софі була улюбленою невісткою монархині. У Манчестері графиня та граф відвідали Центральну бібліотеку Манчестера, де переглянули повідомлення зі співчуттями.

Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Також вони побували в Манчестерському соборі і оглянули квіти на площі Святої Анни, а також поспілкувалися з публікою.

Графиня Вессекська була у чорній сукні-сорочці з накладними кишенями, а в руках тримала невеликий клатч. Її волосся було зібране шпилькою ззаду і накручене легкими локонами, а з прикрас Софі одягла ланцюжок з хрестиком і сережки.

Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press
Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Софі багато спілкувалася з людьми, обіймалася, приймала букети та фотографувалася. У цій поїздці разом із нею був і чоловік Едвард.

Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press
Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Кажуть, саме Софі та Едвард отримають титул герцога та герцогині Единбурзьких після того, як король Чарльз III випустить про це спеціальний указ. Такою була домовленість перед смертю принца Філіпа, який мав титул герцога Единбурзького, який бажав, щоб титул дістався молодшому синові.

Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Читайте також:

Черга до тіла королеви Єлизавети - 6 кілометрів

Черга до тіла королеви Єлизавети - 6 кілометрів

Повʼязані теми:

Наступна публікація