Запалили свічки та збирали квіти для королеви: графиня Софі з чоловіком відвідали Манчестер

Молодший син королеви Єлизавети II – принц Едвард та його дружина Софі, графиня Весекська відвідали вчора Манчестер, щоб привітати людей, які зібралися там вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II.
Софі була улюбленою невісткою монархині. У Манчестері графиня та граф відвідали Центральну бібліотеку Манчестера, де переглянули повідомлення зі співчуттями.
Також вони побували в Манчестерському соборі і оглянули квіти на площі Святої Анни, а також поспілкувалися з публікою.
Графиня Вессекська була у чорній сукні-сорочці з накладними кишенями, а в руках тримала невеликий клатч. Її волосся було зібране шпилькою ззаду і накручене легкими локонами, а з прикрас Софі одягла ланцюжок з хрестиком і сережки.
Софі багато спілкувалася з людьми, обіймалася, приймала букети та фотографувалася. У цій поїздці разом із нею був і чоловік Едвард.
Кажуть, саме Софі та Едвард отримають титул герцога та герцогині Единбурзьких після того, як король Чарльз III випустить про це спеціальний указ. Такою була домовленість перед смертю принца Філіпа, який мав титул герцога Единбурзького, який бажав, щоб титул дістався молодшому синові.
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