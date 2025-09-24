Запалювали на танцполі: кронпринцесу Вікторію в обіймах чоловіка заскочили на Міконосі

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Associated Press

Вікторія та Даніель насолоджувалися короткою відпусткою після повернення на роботу в середині серпня.

Хоча літо вони провели на батьківщині з дітьми Естель та Оскаром, плануючи поїздки до шведських природних парків, цього тижня, скориставшись вільним графіком, спадкоємиця шведського престолу та її чоловік вирушили на Міконос — найкрасивіший острів Греції.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Відео, яке з’явилося у Соцмережах, натякає на те, що у стосунках пари все чудово. Вікторія з чоловіком відвідали один із найвідоміших клубів на Міконосі — Scorpios, і були заскочені під час танцю.

Принцеса, одягнена в зелену сукню з квітковим візерунком, танцювала поряд із чоловіком, обіймала його і мала досить розслаблений вигляд. У кадр потрапили моменти, коли вони обіймали одне одного за шию або талію, демонструючи, що їхній шлюб так само сповнений почуттями та любов’ю, — пише vanitatis.

«Було видно, що вони такі закохані. Вони були неймовірно дружелюбні, відкриті і анітрохи не скуті. Вони святкували та обіймалися. Вікторія танцювала так, ніби завтра вже не настане», — написала у соціальних мережах Евелін Бердекі, яка зняла це відео. Охорона пари жодного разу не перешкоджала зніманню, і вони поводилися як звичайні гості.