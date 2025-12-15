ТСН у соціальних мережах

Запалили свічку Адвента: принцеса Софія у святковому відео показала своїх дітей

Шведський принц Карл Філіп та принцеса Софія поділилися зворушливим і раніше не публікованим сімейним відео, на якому зображено четверо їхніх дітей.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Діти принцеси Софії та принца Карла Пилипа

Діти принцеси Софії та принца Карла Філіпа

Герцог і герцогиня Вермландські поділилися в Instagram зворушливою сценою із запалювання вогнів на різдвяних свічках. Для доньки пари — принцеси Інес — це перше Різдво, малеча зображена на відео в компанії трьох старших братів — принців Габріеля, Олександра та Джуліана.

Запалення адвентських свічок своєрідна традиція у скандинавських королівських сім’ях. Раніше такими самим фото ділилися данські король Фредерік X та королева Мері, а також їхні діти.

Щонеділі Адвента знаменує собою невеликий етап передчуття Різдва, і шведський королівський двір зазвичай ділиться фотографіями цих приготувань.

Нагадаємо, зараз ім’я принцеси Софії широко обговорюється в пресі і пов’язане це з її зв’язком із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Нещодавно королівський палац був змушений зробити заяву на захист принцеси.

Принцеса Софія / © Getty Images

Принцеса Софія / © Getty Images

