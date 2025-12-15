- Дата публікації
Запалили свічку Адвента: принцеса Софія у святковому відео показала своїх дітей
Шведський принц Карл Філіп та принцеса Софія поділилися зворушливим і раніше не публікованим сімейним відео, на якому зображено четверо їхніх дітей.
Герцог і герцогиня Вермландські поділилися в Instagram зворушливою сценою із запалювання вогнів на різдвяних свічках. Для доньки пари — принцеси Інес — це перше Різдво, малеча зображена на відео в компанії трьох старших братів — принців Габріеля, Олександра та Джуліана.
Запалення адвентських свічок своєрідна традиція у скандинавських королівських сім’ях. Раніше такими самим фото ділилися данські король Фредерік X та королева Мері, а також їхні діти.
Щонеділі Адвента знаменує собою невеликий етап передчуття Різдва, і шведський королівський двір зазвичай ділиться фотографіями цих приготувань.
Нагадаємо, зараз ім’я принцеси Софії широко обговорюється в пресі і пов’язане це з її зв’язком із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Нещодавно королівський палац був змушений зробити заяву на захист принцеси.