Запасний план: куди втече Путін, коли зрозуміє, що програв війну

Президент РФ Путін вважає, що він виграє війну, яку розв'язав проти України ще вісім років тому, і повномасштабно вторгся 24 лютого 2022 року. Але, ходять чутки, що план втечі для себе і своїх близьких все ж таки вибудовує.

Звичайно, ми не беремося стверджувати, що всі чутки одного разу неодмінно стануть дійсністю, але й заперечувати таку ситуацію не можемо.

Телеграм-канал Generall SVR традиційно розповідає деякі цікаві подробиці цього плану Путіна на випадок тотального розгрому російських військ в Україні.

"Так звана "спеціальна військова операція" у розпалі, та успіх у ній для російських військ далеко не зумовлений. Поразка у війні для президента Росії означатиме кінець його влади та режиму загалом. Сам Путін та його оточення усвідомлюють можливість різкої зміни настроїв у країні та не виключають перевороту або революції, якщо хочете, готують плани евакуації з Росії. І тут виникає цікаве запитання: "Чи пропустить Туреччина літаки з Путіним, сім'єю і тими, хто приєднався до нього до Сирії?". Загалом Ірану та Туреччині вигідно тримати в резерві президента Росії у вигнанні, використовуючи його залежно від ситуації як важіль чи предмет торгу. Башара Асада водночас, звичайно, ніхто не питає, а дарма. Вже те, що плани евакуації є і розглядаються екстрено та всерйоз, вельми симптоматично”, - пишуть на каналі.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Цей канал регулярно інформує публіку про стан здоров'я Путіна, а також про особисте життя диктатора і наближених до нього осіб.

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