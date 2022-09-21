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Записка від Чарльза: що король написав у своєму останньому посланні для матері Єлизавети II

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Записка від Чарльза: що король написав у своєму останньому посланні для матері Єлизавети II

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

19 вересня у Вестмінстерському абатстві відбувся державний похорон королеви Єлизавети II.

Розглядаючи численні фотографії, зроблені фотографами того знаменного дня, багато хто звернув увагу на записку, яка лежала у вінку на кришці труни королеви Єлизавети II.

Це була записка від сина королеви – короля Чарльза ІІІ. У ній було написано: "У люблячій та відданій пам'яті, Чарльз Р.".

Ви, напевно, помітили, що королева Єлизавета II і король Чарльз III ставлять у підписі букву R (також робить і королева-консорт Камілла).

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Новий підпис короля пов'язаний з його новим статусом суверена. Літера "R" після його імені означає Rex, що означає "король" на латині, традиційний підпис монарха, що сходить до 12 століття. При використанні Queens буква "R" означає "Regina" або "Queen" латиною. Під час свого історичного правління королева Єлизавета підписувала офіційні повідомлення як "Елізабет R.".

Записки для померлої монархині залишили також принц і принцеса Уельські. Вона написала нотатки від руки. Дві листівки з монограмами Вільяма та Кейт були заховані серед сімейних вінків уздовж проходу каплиці. Щоправда, їхній зміст не розголошується.

Не менш цікавим був вінок, який ви могли бачити на труні монархині. Квіти вибирала особисто Єлизавета, вони включали квіти та листя, зрізані з садів Букінгемського палацу, Кларенс-Хауса та заміського будинку Чарльза Хайгроув-Хаус.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У вінку використовували англійський дуб, жоржини, садові троянди, осінні гортензії, розмарин, пеларгонії та гілочки мирту, зрізані з того самого куща, вирощеного з гілочки мирту, який був у весільному букеті принцеси Єлизавети 1947 року. Ну, дуже символічно.

Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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