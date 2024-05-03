Запостила ніжні фото: принцеса Євгенія привітала чоловіка з днем народження

Принцеса Євгенія поділилася у своєму особистому блогу в Instagram кількома фотографіями з чоловіком і написала:

"З Днем Народження, моє кохання. Завжди радій, де б ти не знаходився", — написала вона і додала до підпису кілька смайликів.

Пара одружилася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у жовтні 2018 року і зараз виховує двох синів – старшого Августа та молодшого Ернеста.

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Молода сім'я живе в Англії та Португалії, де Джек займається бізнесом. Тому його дружина принцеса Євгенія не хоче покладати на себе більше королівських зобов'язань і стати старшим членом сім'ї. У Португалії Джек працює менеджером з маркетингу в ексклюзивному бренді Casamigo (дітище американського магната нерухомості Майкла Мелдмана та кінозірки Джорджа Клуні). Джек був найнятий ними та їхнім партнером-бізнесменом Ренді Гербером (чоловіком Сінді Кроуфорд) як представник європейського бренду Casamigo.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію кохання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

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