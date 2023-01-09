Запостили миле фото: Чарльз та Камілла привітали принцесу Уельську з днем народження

У королівському акаунті британської королівської родини, а точніше в сторіз, опублікували фото принцеси Кейт і привітали її зі святом.

Кадр був зроблений під час першого візиту принца Вільяма та його дружини Кетрін до Уельсу у вересні 2022 року. Того дня Кейт сяяла у приголомшливому червоному пальті від LK Bennett, чорних штанях клеш зі стрілками, чорній кофті та золотих сережках від Spells of Love, а в руках тримала чорну сумку Grace Han.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Під час заходу трапився дуже милий випадок. Принцесу Кейт вітала чарівна дворічна дівчинка Шарлотта Бантінг, яка була одягнена у традиційне валлійське вбрання. Вона подарувала Кетрін букет білих жоржин і прийшла, щоб обійняти новоспечену принцесу.

Саме знімком цього зафіксованого тоді моменту і поділилися у сторіз у королівському обліковому записі в Instagram. В підписі під фото йшлося:

"Бажаємо принцесі Уельській щасливого дня народження".

Принцеса Уельська / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, завтра, 10 січня, у продаж надійдуть мемуари принца Гаррі. Саме після дня народження принцеси Уельської. Сасекські не вперше роблять такі речі, публікуючи заяви, нові фотографії чи інші важливі речі у дні, особливо важливі для старших членів королівської сім'ї. Наприклад, 2020-го року напередодні дня народження Кейт, Гаррі та Меган оголосили, що складають із себе повноваження старших членів королівської родини.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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