Запостили зворушливе фото: Чарльз та Камілла привітали принца Вільяма з днем народження

В офіційному королівському акаунті було опубліковано фото на якому знято принца Вільяма та його батька короля Чарльза III. Знімок було зроблено під час репетицій коронації короля Чарльза та королеви Камілли у травні 2023 року.

Wishing The Prince of Wales дуже приємний наприкінці дня!



@ChrisJack_Getty pic.twitter.com/C5aFEPp20O — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2023

"Сьогодні вітаємо принца Уельського з днем народження!", — свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, принц Вільям Уельський є першим у черзі на трон після сходження його батька короля Чарльза на престол 8 вересня 2022 року.

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