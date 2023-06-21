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Запостили зворушливе фото: Чарльз та Камілла привітали принца Вільяма з днем народження

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
1 хв
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Запостили зворушливе фото: Чарльз та Камілла привітали принца Вільяма з днем народження

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні принцу Уельському виповнюється 41 рік.

В офіційному королівському акаунті було опубліковано фото на якому знято принца Вільяма та його батька короля Чарльза III. Знімок було зроблено під час репетицій коронації короля Чарльза та королеви Камілли у травні 2023 року.

"Сьогодні вітаємо принца Уельського з днем народження!", — свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, принц Вільям Уельський є першим у черзі на трон після сходження його батька короля Чарльза на престол 8 вересня 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
17к
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