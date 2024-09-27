Запостив миле фото із сестрою: кронпринц Хусейн привітав принцесу Сальму з днем народження

Кронпринц Хусейн також привітав молодшу сестру принцесу Сальму з днем народження.

Учора, 26 вересня, принцесі Сальмі виповнилося 24 роки. Її старший брат і спадкоємець престолу кронпринц Хусейн поділився у своєму Instagram фотографією із Сальмою і написав:

"З днем ​​народження, Сальмо! Я не можу бути ще більше гордим твоєю відданістю і щедрістю", — написав Хусейн.

Також принцеса привітала у соцмережі її мама королева Ранія. Вона опублікувала ніжне фото з дочкою та написала:

"Твоя усмішка — одне з найбільших благословень мого життя. З днем ​​народження, моя мила Сальмо", — написала вона.

Королева Ранія з дочкою Сальмою / Фото: Instagram королеви Ранії

.Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня старша дочка королеви Ранії та короля Абдалли II – принцеса Іман – святкує 28-річчя.

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