Запостив миле фото із сестрою: кронпринц Хусейн привітав принцесу Сальму з днем народження

Кронпринц Хусейн також привітав молодшу сестру принцесу Сальму з днем народження.
Учора, 26 вересня, принцесі Сальмі виповнилося 24 роки. Її старший брат і спадкоємець престолу кронпринц Хусейн поділився у своєму Instagram фотографією із Сальмою і написав:
"З днем народження, Сальмо! Я не можу бути ще більше гордим твоєю відданістю і щедрістю", — написав Хусейн.
Також принцеса привітала у соцмережі її мама королева Ранія. Вона опублікувала ніжне фото з дочкою та написала:
"Твоя усмішка — одне з найбільших благословень мого життя. З днем народження, моя мила Сальмо", — написала вона.
.Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня старша дочка королеви Ранії та короля Абдалли II – принцеса Іман – святкує 28-річчя.
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