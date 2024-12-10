Запрошення від якого не можна відмовитися: син королеви Камілли розповів, де проведе Різдво

Королева Камілла запросила своїх дітей та онуків приєднається до неї на Різдво у Сандрінгемі.

Її син Том Паркер-Боулз вперше розповів про це в інтерв'ю The Telegraph. Чоловік заявив, що його 77-річна мати виявила бажання, щоб він провів свято з нею, її чоловіком королем Чарльзом та рештою членів королівської родини в Сандрінгемі цього року.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Моя мама сказала: "Я дуже хотіла б, щоб ти приїхав, я давно не святкувала з тобою Різдво", — розповів Паркер Боулз виданню, цитує його журнал People.

Том каже, що він та його родина планують взяти участь у різдвяній зустрічі у Сандрінгемі. Хоча з дружиною Паркер-Боулз у розлученні, вони разом виховують двох дітей – дочку Лолу та сина Фредеріка.

"Останні 15 років я повертаюся до будинку своєї колишньої дружини, сиджу в спортивних штанах, йду в паб, поки готують яловичину, а потім намагаюся змусити своїх дітей подивитися "Диких гусей". Класика", — поділився він, додавши: "Тому це було б трохи інакше", - маючи на увазі Різдво в Сандрінгемі.

Том Паркер-Боулз та його колишня дружина Сара / Фото: Getty Images

Чи з'явиться родина королеви Камілли дорогою на службу до церкви Святої Марії Магдалини побачимо 25 грудня.

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