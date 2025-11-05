ТСН у соціальних мережах

Запросила його до Кларенс-гауса: королева Камілла готувала картоплю зі знаменитим британцем з рожевим ірокезом

Королева Камілла допомагала знаменитому Спадману готувати їжу у фургоні Королівської волонтерської служби.

Королева Камілла та Спадман

Королева Камілла і Спадман / © Associated Press

Королева Камілла приймала у Кларенс-гаусі членів Національної асоціації громадського харчування (NACC) та представників Королівської волонтерської служби (RVS) на святкуванні громадського волонтерства у межах Тижня «Їжа на колесах».

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Spudman — це популярний у соціальних мережах британець, справжнє ім’я якого Бен Ньюман, відомий своєю пристрастю до картоплі у мундирі. Він прославився завдяки відео в TikTok, де подає картоплю з різними начинками, і став відомий своїм яскравим образом із рожевим ірокезом.

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла і Spudman / © Associated Press

Королева Камілла запросила його до Кларенс-гаус і спустилася до його фургону, щоб допомогти з приготуванням їжі. Її Величність одяглася в чорну сукню з білою вишивкою, взула високі замшеві чоботи і доповнила аутфіт перлинними сережками-висячками та золотим ланцюжком із пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків. У неї також було бездоганне укладання та легкий макіяж, а на грудях брошка «Червоний мак», яку члени сім’ї традиційно носять у листопаді.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Тим часом король Чарльз відвідав медичний центр Chatfield Health Care, щоб дізнатися більше про послуги та індивідуальну підтримку ветеранам у Лондоні.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

