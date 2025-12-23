ТСН у соціальних мережах

Суспільство
9
1 хв

Зара і Майк Тіндалли насолоджуються відпочинком з дітьми на гірськолижному курорті

Зара та Майк Тіндалли напередодні Різдва вирушили на гірськолижні схили, щоб насолодитися розкішним сімейним зимовим відпочинком.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Майк та Зара Тіндалли

Майк та Зара Тіндалли / © Getty Images

Подружжя вирушило до Австрії разом зі своїми дітьми у передріздвяну гірськолижну відпустку.

Колишній гравець збірної Англії з регбі Майк поділився в Instagram кількома кадрами з поїздки, показавши, як він і Зара катаються на схилах разом зі своїми дітьми, а також братом Зари — Пітером Філіпсом, його нареченою Гаррієт Сперлінг та його дочками.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

На фото Зара та Майк з’явилася у лижних куртках та комбінезонах. «Відмінна сімейна лижна поїздка з безліччю друзів, безліччю сміху і безліччю спогадів!», — написав Майк в Instagram, підбиваючи підсумок поїздки.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, раніше ми показували, як любила кататися на лижах принцеса Діана і часто їздила на гірськолижні курорти з принцом Чарльзом та їхніми синами.

9
