- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Зара і Майк Тіндалли насолоджуються відпочинком з дітьми на гірськолижному курорті
Зара та Майк Тіндалли напередодні Різдва вирушили на гірськолижні схили, щоб насолодитися розкішним сімейним зимовим відпочинком.
Подружжя вирушило до Австрії разом зі своїми дітьми у передріздвяну гірськолижну відпустку.
Колишній гравець збірної Англії з регбі Майк поділився в Instagram кількома кадрами з поїздки, показавши, як він і Зара катаються на схилах разом зі своїми дітьми, а також братом Зари — Пітером Філіпсом, його нареченою Гаррієт Сперлінг та його дочками.
На фото Зара та Майк з’явилася у лижних куртках та комбінезонах. «Відмінна сімейна лижна поїздка з безліччю друзів, безліччю сміху і безліччю спогадів!», — написав Майк в Instagram, підбиваючи підсумок поїздки.
Нагадаємо, раніше ми показували, як любила кататися на лижах принцеса Діана і часто їздила на гірськолижні курорти з принцом Чарльзом та їхніми синами.