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Зара і Майкл Тіндалли вперше показали, який вигляд має їхній однорічний син Лукас

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Зара і Майкл Тіндалли вперше показали, який вигляд має їхній однорічний син Лукас

Майк Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Зара та Майкл Тіндалли разом із дітьми відвідали спортивний захід у Страуді, у графстві Глостершир. Взяли із собою навіть наймолодшого члена родини - сина Лукаса.

Вони відвідали другий день день Фестивалю британського триборства 2022 року у Геткомб-парку.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Поки Зара брала участь у кінних змаганнях, її чоловік Майк та старша 8-річна дочка Міа розважали наймолодшого члена родини однорічного Лукаса.

До них приєдналася й 71-річна принцеса Анна, яка вболывала за свою дочку Зару та весело проводила час із онуками. Майк та його діти спостерігали, як 41-річна наїзниця Зара Тіндалл змагалася верхи на коні у перший день щорічного заходу.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Це вперше Майк та Зара показали, який вигляд має їхній син Лукас. Білява дитина багато усміхалася, коли його тримали на руках по черзі то батько, то старша сестра Міа.

Міа Тіндалл та її молодший брат Лукас / © Getty Images
Міа Тіндалл та її молодший брат Лукас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, третя дитина Зари та Майка — Лукас Філіп Тіндалл, народився у березні 2021 року. Він з'явився на світ на підлозі у ванній їхнього сімейного будинку в Геткомб-парку, тому що у Зари не вистачило часу, щоб дістатися до лікарні.

Майк Тіндалл із дочкою Леною / © Getty Images
Майк Тіндалл із дочкою Леною / Фото: Getty Images

Друге ім'я Лукаса, Філіп, є даниною поваги як його прадіду, принцу Філіппу, так і власному батькові Майка Тіндалла, банкіру Філіпу Тіндаллу.

Майк Тіндалл із сином Лукасом / © Getty Images
Майк Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

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