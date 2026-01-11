- Дата публікації
Зара Тіндалл блиснула стрункими ногами в мінісукні і туфлях-човниках відтінку металік
Зара і Майк Тіндали зараз перебувають в Австралії на кінних змаганнях Magic Millions Gold.
На одному із заходів 44-річна дочка принцеси Анни з’явилася в синій мінісукні від Rebecca Vallance, прикрашеній сріблястим камінням і взута в туфлі-човники відтінку металік Dune London, а в руках тримала клатч теж від Rebecca Vallance з розсипом каміння. Зара доповнила лук обідком на голові і легким макіяжем, а волосся, схоже, підстригла ще коротше в каре.
Її чоловік Майк Тіндалл одягнув блакитну сорочку та синій піджак у поєднанні з молочними штанями та коричневими замшевими туфлями. Пара вже кілька днів проводить на кінних змаганнях в Австралії, куди вони зазвичай їздять у перші тижні січня щороку.
Зара і Майк вже понад 13 років співпрацюють з Magic Millions, провідним австралійським аукціонним будинком з продажу чистокровних коней і всесвітньо відомим кінним карнавалом, який щорічно проводиться на Золотому узбережжі. І цього року вони збираються продати чотирьох однорічних лошат на аукціоні Magic Millions та відвідати жеребкування стартових позицій TAB Magic Millions на пляжі Куррава.