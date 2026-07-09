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Зара Тіндалл у гарній сукні-сорочці і за руку з чоловіком Майком відвідала Вімблдон
Донька принцеси Анни насолоджувалася спортивними подіями у компанії зіркових гостей на Вімблдоні.
45-річна Зара Тіндалл мала неймовірно елегантний вигляд в синьо-білій смугастій сукні з поясом на талії від Rebecca Vallance, яку вона доповнила білими туфлями на підборах Emmy London і маленькою світлою сумкою до тону від Strathberry.
Тіндалл розпустила волосся, зробивши стильне укладання, у неї у вухах були сережки, а на обличчі сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами від Finlay.
Її чоловік Майк Тіндалл був одягнений у блакитну сорочку, кремовий піджак та сині штани, а також взутий у замшеві туфлі рудого кольору.
Цього ж дня на Вімблдоні з’явилися королева Камілла зі своєю сестрою Аннабель Елліот та Пітер Філліпс (брат Зари) зі своєю новоспеченою дружиною Гаррієт.