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Зара Тіндалл у милій гороховій сукні і на шпильках приїхала на іподром до Аскота
Дочка принцеси Анни не пропускає жодного дня Королівського Аскота на іподромі в Аскоті.
Вчора 45-річна Зара Тіндалл з’явилася там у сукні кольору вершкового масла від Rebecca Vallance, доповнивши її клатчем Anya Hindmarch, кремовим капелюхом Sarah Cant Millinery з квіткою та золотими сережками-підвісками з лимонним кварцем та діамантами Kiki McDonough.
Сьогодні місіс Тіндал знову сяє на Royal Ascot. Вона була одягнена в білу сукню-міді у великий чорний горох від Claire Mischevani з чорним поясом, зшиту спеціально для Зари на замовлення. Образ королівська особа доповнила кремовим капелюхом Sarah Cant Millinery з квіткою і золотими сережками-підвісками з лимонним кварцом і діамантами Kiki McDonough.
Також Зара одягла золоті сережки з перлами Hector Lion Jewellery, в руках тримала чорний шкіряний клатч від Mulberry і була з годинником на зап’ясті, а також кілька золотих каблучок було у неї на пальцях.
Раніше ми розповідали, як із Зарою Тіндалл і королевою Каміллою стався конфуз на перегонах.