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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Зара Тіндалл у милій гороховій сукні і на шпильках приїхала на іподром до Аскота

Дочка принцеси Анни не пропускає жодного дня Королівського Аскота на іподромі в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Вчора 45-річна Зара Тіндалл з’явилася там у сукні кольору вершкового масла від Rebecca Vallance, доповнивши її клатчем Anya Hindmarch, кремовим капелюхом Sarah Cant Millinery з квіткою та золотими сережками-підвісками з лимонним кварцем та діамантами Kiki McDonough.

Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / © Associated Press

Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / © Associated Press

Сьогодні місіс Тіндал знову сяє на Royal Ascot. Вона була одягнена в білу сукню-міді у великий чорний горох від Claire Mischevani з чорним поясом, зшиту спеціально для Зари на замовлення. Образ королівська особа доповнила кремовим капелюхом Sarah Cant Millinery з квіткою і золотими сережками-підвісками з лимонним кварцом і діамантами Kiki McDonough.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Також Зара одягла золоті сережки з перлами Hector Lion Jewellery, в руках тримала чорний шкіряний клатч від Mulberry і була з годинником на зап’ясті, а також кілька золотих каблучок було у неї на пальцях.

Раніше ми розповідали, як із Зарою Тіндалл і королевою Каміллою стався конфуз на перегонах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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