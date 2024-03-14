Зара Тіндалл у штанному костюмі, а принцеса Євгенія – білому пальті: стильні сестри на заході з чоловіками

Члени британської королівської родини відвідали другий день фестивалю у Челтнемі, який триватиме до 15 березня.

Челтнемські кінні змагання вчора відвідала королева Камілла.

Також ми бачили принцесу Євгенію з чоловіком Джеком Бруксбенком та Зару Тіндалл із чоловіком Майком. Дочка принцеси Анни сама була професійною вершницею, тому Челтнемські перегони не пропускає ніколи.

На Зарі цього дня був темно-синій штанний костюм від Veronica Beard в червону тонку смужку, під жакет вона одягнула блузку Cefinn і їй до тону підібрала капелюх і сумку зі шкіри крокодила від Aspinal of London (цей бренд дуже любить принцеса Уельська Кетрін ) і взула сині чоботи на підборах.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також Зара була в шкіряних рукавичках, її волосся було зібране ззаду шпильками, а у вухах виблискували невеликі сережки-кільця із золота з діамантами. Макіяж на її обличчі був виконаний у теплих відтінках.

Принцеса Євгенія теж мала дуже жіночний вигляд вибравши біле пальто від Reiss, білий капелюх Emily-London Headwear, високі замшеві чоботи Penelope Chilvers і бежеву сумку M2malletier.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк та Майк Тіндалл із Зарою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у перший день фестивалю Зара Тіндал також була присутня там. Вона приїхала в синьому пальті-накидці та капелюсі з вуаллю.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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