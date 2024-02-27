Зара Тіндалл у синьому, а герцогиня Йоркська – у сірому: королівські особи на пам'ятній службі

Королівські особи британської, грецької та іспанської сімей зібралися в соборі Святого Георгія у Віндзорі на службу пам'яті на честь короля Греції Костянтина II, який помер у січні минулого року.

Зара Тіндалл обрала для виходу лаконічну синю сукню довжини міді, підкреслила талію чорним поясом, одягла шкіряні рукавички, взяла із собою синій клатч і взула сині замшеві туфлі-човники на підборах.

Зара Тіндалл, Майк Тіндалл і принцеса Анна / Фото: Associated Press

У неї на голові був синій обідок, прикрашений пір'ям замість капелюха, вона одягла золоті сережки з перлами і зробила легкий денний макіяж. Чоловік Зари був у темно-синьому пальті, штанях, білій сорочці та синій краватці в принт. Разом з ними йшла і принцеса Анна, одягнена в чорну сукню і пальто-накидку, крислатий капелюх і взута в замшеві високі чоботи. Принцеса одягла золоті сережки з перлами та нафарбувала губи червоною помадою.

Також на службі була помічена Сара Йоркська. Вона була в компанії свого ексчоловіка принца Ендрю. Вона одягла чорний топ, сірий короткий жакет і спідницю, була взута в шкіряні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленький клатч. Свій образ герцогиня доповнила обідком із вуаллю, перлинними сережками та золотим ланцюгом на шиї з медальйоном.

Принц Ендрю, Майк Тіндалл, Сара, герцогиня Йоркська, прицнеса Анна, і віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс / Фото: Associated Press

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