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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
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1 хв

Зара Тіндалл у стильному образі приїхала з чоловіком на перегони в Аскоті

Зара Тіндалл привернула загальну увагу на кінних перегонах в Аскоті, де з'явилася зі своїм чоловіком

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл продемонструвала осінню елегантність, з'явившись на іподромі Аскот разом із королевою Каміллою та чоловіком Майком Тіндаллом на Дні британських чемпіонів.

Племінниця короля Чарльза обрала вишуканий ансамбль коричнево-бежевого кольору, зробивши акцент на позачасовій привабливості одягу, натхненному традиціями, тоді як королівська родина зібралася на одну з найважливіших подій у британському календарі перегонів.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Її стримана палітра кольору стала взірцем елегантного і стриманого стилю для дня змагань. Тіндал одягнула жакет з поясом, що підкреслює талію, білу блузку, спідницю зі штучної шкіри та високі замшеві чоботи на підборах, а в руці тримала невелику коричневу сумку на короткій ручці.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зару сфотографували під час бесіди з королевою Каміллою і позуючи поруч із її чоловіком Майком Тіндаллом. Вона також вручила трофей Руану Муру після того, як той здобув перемогу на коні Мінні Гаук у перегонах Qatar Racing British Champions Sprint Stakes.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

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