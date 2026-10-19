Зара Тіндалл у стильному образі приїхала з чоловіком на перегони в Аскоті

Зара Тіндалл / © Getty Images

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Зара Тіндалл продемонструвала осінню елегантність, з'явившись на іподромі Аскот разом із королевою Каміллою та чоловіком Майком Тіндаллом на Дні британських чемпіонів.

Племінниця короля Чарльза обрала вишуканий ансамбль коричнево-бежевого кольору, зробивши акцент на позачасовій привабливості одягу, натхненному традиціями, тоді як королівська родина зібралася на одну з найважливіших подій у британському календарі перегонів.

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Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Її стримана палітра кольору стала взірцем елегантного і стриманого стилю для дня змагань. Тіндал одягнула жакет з поясом, що підкреслює талію, білу блузку, спідницю зі штучної шкіри та високі замшеві чоботи на підборах, а в руці тримала невелику коричневу сумку на короткій ручці.

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Зара Тіндалл / © Getty Images

Зару сфотографували під час бесіди з королевою Каміллою і позуючи поруч із її чоловіком Майком Тіндаллом. Вона також вручила трофей Руану Муру після того, як той здобув перемогу на коні Мінні Гаук у перегонах Qatar Racing British Champions Sprint Stakes.

Зара Тіндалл / © Getty Images

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