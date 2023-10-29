Зара Тіндалл відмовилася від певних продуктів харчування після вагітностей: про що йдеться

Після народження трьох дітей раціон харчування дочки принцеси Анни помітно змінився, і це пішло їй лише на користь.

Зара Тіндалл не їсть червоного м'яса. Остаточно від нього відмовитися Зара вирішила після народження сина Лукаса 2021 року. Також Зара дотримується збалансованої дієти і, будучи олімпійською наїзницею, завжди була у гарній фізичній формі.

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

"Апетити моєї дружини Зари змінилися від того часу, як у неї з'явилися діти. Вона більше не любить червоне м'ясо, тому тепер я сам дбаю про своє харчування", — розповів її чоловік Майк.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Associated Press

Як пише express, дослідження показали, що скорочення або виключення червоного м'яса з нашого раціону і заміна його здоровішим білком може принести більшу користь нашому здоров'ю. Експертка Філіпа Куіглі пояснює, чому нова звичка харчування Зари потенційно може покращити та принести користь здоров'ю її кишківника та загальному стану.

"Вважається, що скорочення кількості червоного м'яса у вашому раціоні допомагає знизити ризик хронічних захворювань, таких як рак, хвороби серця та інсульт. Це пов'язано з високим вмістом насичених жирів, які воно містить, підвищеним ризиком запалення, а також тим фактом, що це може підвищити рівень поганого холестерину в організмі.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що любить їсти принцеса Уельська.

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