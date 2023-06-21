Зара Тіндалл з'явилася на кінних перегонах в особливих туфлях із золотими підборами

Зара з'явилася на Royal Ascot у сукні-сорочці ніжного салатового відтінку із тропічним квітковим принтом від бренду Leo Lin. Про її образ ми вам уже розповідали, але в королівському образі була ще одна цікава деталь.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Тіндал була взута в туфлі на підборах Sauvreign, на знімку, зробленому великим планом видно, що на підошві цього взуття написані ініціали Зари ZT. Також у туфель були підбори із золотим напиленням і золота пряжка спереду.

Туфлі Зари Тіндалл / Фото: Getty Images

Впевнені — це не останній вихід Зари Тіндалл на королівських кінних перегонах, які триватимуть п'ять днів. І своїми образами вона нас ще здивує.

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