Зара Тіндалл з'явилася на кінних перегонах в особливих туфлях із золотими підборами

Дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл – зачарувала публіку не лише своєю гарною сукнею у тропічний принт.
Зара з'явилася на Royal Ascot у сукні-сорочці ніжного салатового відтінку із тропічним квітковим принтом від бренду Leo Lin. Про її образ ми вам уже розповідали, але в королівському образі була ще одна цікава деталь.
Тіндал була взута в туфлі на підборах Sauvreign, на знімку, зробленому великим планом видно, що на підошві цього взуття написані ініціали Зари ZT. Також у туфель були підбори із золотим напиленням і золота пряжка спереду.
Впевнені — це не останній вихід Зари Тіндалл на королівських кінних перегонах, які триватимуть п'ять днів. І своїми образами вона нас ще здивує.
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