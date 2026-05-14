Суспільство
Зара Тіндалл з'явилася на вечірці з дуже стильним клатчем, який чудово пасує для літнього сезону

Зара Тіндалл приносить модний акцент у класичний королівський стиль.

Зара Тіндалл / © Associated Press

Нещодавно дочка принцеси Анни відвідувала садову вечірку з принцом та принцесою Уельськими у Букінгемському палаці. Там Тіндалл з'явилася у стильній блакитній сукні-міді з короткими рукавами та квітковою аплікацією від Leolin Official, до неї вона підібрала плаский капелюх Sarah Cant та клатч кремового кольору з ручною квітковою вишивкою Aspinal of London. Саме клатч королівської особи привернув нашу увагу.

Ця сумка від британського люксового бренду, виготовлена з літньої тканини, що імітує рафію, і прикрашена витонченою блакитною вишивкою. Хоча Зара вважала за краще носити її елегантно під пахвою як клатч, до сумочки також додається знімний синій ремінець-ланцюжок, що дозволяє легко носити її на плечі або через плече для більш невимушеного денного образу.

Бренд Aspinal of London вже давно є одним із найулюбленіших брендів сумок королівської родини. Раніше ми вже показували ще одну улюблену сумку Aspinal of London у британських королівських осіб.

