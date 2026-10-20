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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Зара Тіндалл зробила милий жест на адресу королеви Камілли на спільному публічному заході

Дочка принцеси Анни була помічена у компанії королеви Камілли минулими вихідними.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла та Зара Тіндалл

Королева Камілла і Зара Тіндалл / © Getty Images

За минулі роки Зару Тіндалл неодноразово бачили в зворушливих моментах у компанії багатьох членів королівської сім'ї, зокрема королеви Камілли.

Минулими вихідними, коли вона з'явилася на іподромі Аскот на Дні британських чемпіонів, зв'язок між Зарою — племінницею короля Чарльза — і королевою Каміллою був очевидним для всіх.

Королева Камілла і Зара Тіндалл / © Getty Images

Королева Камілла і Зара Тіндалл / © Getty Images

Дві королівські особи не тільки провели час за бесідою, а й дочка принцеси Анни, яку на заході супроводжував чоловік Майк Тіндалл, зробила милий і ненав'язливий жест, який демонстрував її дружні стосунки з Каміллою. Це сталося, коли жінки прощалися.

Замість того, щоб просто попрощатися і піти, Зара погладила королеву Каміллу по руці і двічі ніжно стиснула її. Раніше того ж дня королівські особи привітали одна одну поцілунком у щоку, а Зара зробила реверанс.

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Зара не тільки добре ладнає з Каміллою, а й підтримує тісний зв'язок із королем Чарльзом. Це неодноразово підтверджувалося протягом багатьох років, коли Зару та Чарльза часто бачили разом на різних заходах.

Король Чарльз і Зара з Майком Тіндаллами / © Getty Images

Король Чарльз і Зара з Майком Тіндаллами / © Getty Images

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