Зара Тіндалл зворушила словами про покійну королеву Єлизавету II під час нового інтерв'ю

У новому інтерв'ю журналу The Australian Women's Weekly 42-річна Зара Тіндалл розповіла про особливий зв'язок з кіньми, і згадала про те, якою прекрасною наїзницею була королева, і як передала цю пристрасть своїй єдиній дочці принцесі Анні, а пізніше і старшій онуці.

"Вона дуже добре знала, що відбувалося у моїй кар'єрі, коли я росла", — сказала Зара.

Розмірковуючи про життя без королеви Єлизавети, яка правила рекордні 70 років, Зара додала: "Коли у вашому житті є хтось, хто має величезний вплив, це залишає дірку", - пише People.

Під час інтерв'ю Зара трохи розповіла про те, чи пам'ятають її діти свою прабабусю. У Зари та Майка Тіндалла троє дітей – доньки 9-річна Міа та 5-річна Лена та 2-річний син Лукас.

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"Лукас не пам'ятає, але дівчатка дуже багато пам'ятають", — сказала Зара у новому інтерв'ю. Майк, який також брав участь в інтерв'ю, додав: "У нас є фотографія Лукаса з нею, хоча двоє інших дітей справді її пам'ятають. Вона була великою частиною наших свят та сімейного часу".

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, мати Зари – принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II, якось навіть брала участь у кінних змаганнях у Києві. Це був чемпіонат Європи з кінного триборства 1973 року.

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