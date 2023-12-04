Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зара Тіндалл зворушила словами про покійну королеву Єлизавету II під час нового інтерв'ю

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
191
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зара Тіндалл зворушила словами про покійну королеву Єлизавету II під час нового інтерв'ю

Зара Тіндалл та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Покійна королева Єлизавета II дуже любила коней, а її дочка принцеса Анна та онука Зара Тіндалл – стали професійними наїзницями.

У новому інтерв'ю журналу The Australian Women's Weekly 42-річна Зара Тіндалл розповіла про особливий зв'язок з кіньми, і згадала про те, якою прекрасною наїзницею була королева, і як передала цю пристрасть своїй єдиній дочці принцесі Анні, а пізніше і старшій онуці.

"Вона дуже добре знала, що відбувалося у моїй кар'єрі, коли я росла", — сказала Зара.

Розмірковуючи про життя без королеви Єлизавети, яка правила рекордні 70 років, Зара додала: "Коли у вашому житті є хтось, хто має величезний вплив, це залишає дірку", - пише People.

Під час інтерв'ю Зара трохи розповіла про те, чи пам'ятають її діти свою прабабусю. У Зари та Майка Тіндалла троє дітей – доньки 9-річна Міа та 5-річна Лена та 2-річний син Лукас.

(гортайте фото праворуч)

"Лукас не пам'ятає, але дівчатка дуже багато пам'ятають", — сказала Зара у новому інтерв'ю. Майк, який також брав участь в інтерв'ю, додав: "У нас є фотографія Лукаса з нею, хоча двоє інших дітей справді її пам'ятають. Вона була великою частиною наших свят та сімейного часу".

Зара Тіндалл із сином Лукасом / © Getty Images
Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, мати Зари – принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II, якось навіть брала участь у кінних змаганнях у Києві. Це був чемпіонат Європи з кінного триборства 1973 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
191
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація