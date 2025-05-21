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Зара в міні, а її чоловік Майк в шортах з павичевим принтом: подружжя відвідало турнір з гольфу
Зара та Майк Тіндалли потрапили під приціл фотографів під час благодійного турніру з гольфу.
Цього року турнір Celebrity Golf Classic відбувся у Саттон-Колдфілді. Зара з’явилася на заході у чорній спортивній куртці, коротких молочних шортах, бейсболці та взута у кросівки Skechers, на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри Ray Ban. Її чоловік Майк був у такій самій куртці та кумедних шортах у павичевий принт.
Також у Instagram Майк Тіндалл поділився фотографією, на якій він і Зара зображені в закусочній, що насолоджуються ситним сніданком з яєць, квасолі та сосисок.
У підписі до фото Майк розповів, що його «мотиваційний консультант» Зара дала йому останні поради перед першим ударом.
Нагадаємо, нещодавно Зара відсвяткувала 44-річний день народження. На честь свята її чоловік також ділився фотографією у своєму блогу.
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