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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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237
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1 хв

Зара в міні, а її чоловік Майк в шортах з павичевим принтом: подружжя відвідало турнір з гольфу

Зара та Майк Тіндалли потрапили під приціл фотографів під час благодійного турніру з гольфу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара і Майк Тіндалли

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Цього року турнір Celebrity Golf Classic відбувся у Саттон-Колдфілді. Зара з’явилася на заході у чорній спортивній куртці, коротких молочних шортах, бейсболці та взута у кросівки Skechers, на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри Ray Ban. Її чоловік Майк був у такій самій куртці та кумедних шортах у павичевий принт.

Також у Instagram Майк Тіндалл поділився фотографією, на якій він і Зара зображені в закусочній, що насолоджуються ситним сніданком з яєць, квасолі та сосисок.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

У підписі до фото Майк розповів, що його «мотиваційний консультант» Зара дала йому останні поради перед першим ударом.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, нещодавно Зара відсвяткувала 44-річний день народження. На честь свята її чоловік також ділився фотографією у своєму блогу.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Також ми зібрали вам улюблені образи Зари для світських виходів.

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