Зара в міні, а її чоловік Майк в шортах з павичевим принтом: подружжя відвідало турнір з гольфу

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

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Цього року турнір Celebrity Golf Classic відбувся у Саттон-Колдфілді. Зара з’явилася на заході у чорній спортивній куртці, коротких молочних шортах, бейсболці та взута у кросівки Skechers, на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри Ray Ban. Її чоловік Майк був у такій самій куртці та кумедних шортах у павичевий принт.

Також у Instagram Майк Тіндалл поділився фотографією, на якій він і Зара зображені в закусочній, що насолоджуються ситним сніданком з яєць, квасолі та сосисок.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

У підписі до фото Майк розповів, що його «мотиваційний консультант» Зара дала йому останні поради перед першим ударом.

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Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, нещодавно Зара відсвяткувала 44-річний день народження. На честь свята її чоловік також ділився фотографією у своєму блогу.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

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