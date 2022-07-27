"Зараз кожна з вас – обличчя й обкладинка нашої країни": Олена Зеленська показала світлини з фотосесії для відомого глянцю

Перша леді України відреагувала на свою появу на обкладинці журналу Vogue.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram знімки з фотосесії для журналу Vogue. Авторкою світлин виступила легендарна портретистка Енні Лейбовіц.

Локаціями для фотосету обрали Банкову та аеропорт у Гостомелі.

На обкладинці журналу перша леді постала у світлій блузці з торочкою і чорних штанях. Вона має трішки стомлений вигляд із глибоким смутком на обличчі.

У фотосесії дружина президента приміряла стильні вбрання від українських брендів Poustovit, The Coat, Kachorovska, Bettter, Hvoya, Six.

У дописі Олена зазначила, щоб люди на цій обкладинці бачили кожну українку.

"Бути на обкладинці @voguemagazine – велика честь і мрія багатьох успішних і заслужених людей світу. Єдине, чого всім їм бажаю, – щоб це було не через війну в їхніх країнах.

А зараз я б хотіла, щоб тут, на моєму місці ви бачили кожну українку. Яка воює, волонтерить, облаштовується в таборі для вимушених переселенців, виконує свою роботу під звуки сирени, тримається в окупації. Вона має право й заслуговує на те, щоб бути на обкладинках журналів усього світу. Зараз кожна з вас, дорогі співвітчизниці, – обличчя й обкладинка нашої країни", - написала перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська з чоловіком дала інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану. Президентське подружжя розповіло про те, як змінилися їхні стосунки від початку війни.

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