"Зараз потрібно працювати у 100 разів більше, щоб заробити": росіяни скаржаться на санкції

Росіяни бідкаються у соцмережах через відсутність заробітків.

Росіяни ще більше почали відчувати дії санкцій Заходу через те, що Росія веде повномасштабну війну в Україні.

Блогери все частіше скаржаться своїм фоловерам в Instagram, як важко їм стало жити, бідкаються, що гроші закінчуються, а ціна на більшість продуктів та товарів зросла в рази. Підписники погоджуються зі своїм інстакумиром і кажуть, що у них ситуація така сама.

Скріни російської блогерки опублікували в Telegram-каналі "Боже, яке кончене!"

Telegram "Боже, яке кончене!"

"Справді, сфера кар'єри та фінансів зараз в *опі. Раніше гроші лилися рікою, зараз потрібно працювати у 100 разів більше, щоб заробити", — написала блогерка.

"Наразі у такій самій ситуації: нуль на рахунку, тупиковий період", "Мене через цю ситуацію звільнили з компанії мрії", "Звичайно, бізнес закрили повністю через санкції", "Та це повна жесть, вибудовуєш фундамент, а його змиває за тиждень", — скаржаться фоловери.

Telegram "Боже, яке кончене!"

Блогерка підсумувала, що люди втратили роботу і сидять без грошей.

"Хтось закрив бізнес і втратив все заради чого працював багато років. Багато хто втратив мрії, перспективи і звичайно свободу, тому що гроші — це саме свобода".

Telegram "Боже, яке кончене!"

Раніше російська модель та стилістка поскаржилася підписникам в Instagram, що їй не продали одяг Celine в Дубаї тому, що вона росіянка.

Читайте також: