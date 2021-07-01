Зараз її такою не побачиш: княгиня Монако Шарлін в купальнику

Зараз її такою не побачиш: княгиня Монако Шарлін в купальнику

Ще до того, як вийти заміж за князя Монако і стати княгинею, Шалин Віттсток часто можна було побачити під час спортивних змагань. До речі, саме 1 липня 2011 року відбулася цивільна церемонія укладення шлюбу пари.

У минулому Шарлін - професійна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР. Плаванням дівчинка займалася з дитинства під наглядом мами. У 18 років вона виграла чемпіонат ПАР з плавання. Через чотири роки Шарлін в складі збірної ПАР виступала на Олімпійських іграх в Сіднеї — в естафеті 4 × 100 м її команда посіла п'яте місце.

княгиня Шарлін / Getty Images

Зі своїм майбутнім чоловіком Шарлін познайомилася 2000 року під час змагань з плавання в Монако. Але їхні стосунки почалися лише за шість років під час змагань в Турині.

княгиня Шарлін / Getty Images

княгиня Шарлін / Getty Images

На цих знімках Шарлін Віттсток заскочена під час фінішу в гонках "Залізна людина" і змаганнях "Квеле Мідмар Майл" 2011 року на греблі Мідмар Майл в Пітермаріцбурзі, Південна Африка. Тоді Шарлін була ще не заміжньою.

княгиня Шарлін / Getty Images

княгиня Шарлін / Getty Images

Однак після весілля з князем Альбером II княгиня Шарлін більше не з'являлася на публіці в купальниках. Тепер для змагань, в яких вона іноді бере участь з благодійною метою, княгиня з'являється тільки в спеціальних костюмах.

княгиня Шарлін / Getty Images

Сьогодні в день десятої річниці від дня весілля, Шарлін не може перебувати разом зі своєю родиною, оскільки нещодавно перенесла кілька операцій і відновлюється у себе на батьківщині в Південній Африці.

Читайте також: Не нехтує пластикою: як змінилася зовнішність княгині Монако Шарлін

Принцеси в купальниках (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання