"Заробили собі на бігуді": головний герой "Холостяка-10" показав вдів російських окупантів, які загинули в Україні

"Заробили собі на бігуді": головний герой "Холостяка-10" показав вдів російських окупантів, які загинули в Україні

Михайло Заливака виклав у соцмережу знімки росіянок, які отримали по 10 тисяч рублів за смерті своїх чоловіків-окупантів.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако опублікував в Instagram фото росіянок – дружин російських військових, які прийшли в Україну вбивати і ґвалтувати жінок та дітей, і загинули там. Жінкам видали компенсацію за смерті їхніх чоловіків у розмірі 10 тисяч рублів. Для звіту всіх вдів сфотографували біля автівки із зображеною "свастикою" рашистів - буквою Z.

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"10000 рублів – "матеріальна допомога" вдовам "героям Новоросії". 133 долари за смерть коханого чоловіка.

Прикольно, що їх ще ось так зафіксували в руках із цими папірцями. Заробили собі на бігуді та машинку для закатування банок. Челядь…" – написав Михайло.

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