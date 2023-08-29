Зароблятиме по мільйону доларів за пост: Меган Маркл повертається до Instagram

Про плани повернутися до Instagram герцогиня Сассекська заявила ще торік і схоже, що нарешті знайшла для цього час.

Скандальна дружина британського принца Гаррі – колишня акторка Меган Маркл – вирішила повернутися до Instagram. Нібито 42-річна герцогиня Сассекська завела сторінку в цій соцмережі під назвою @meghan.

На аватарку жінка помістила фотографію із зображенням ніжно-рожевих жоржин. За короткий період на цю сторінку, попри те, що там жодної публікації, підписалося понад 100 тисяч фоловерів.

Після появи загадкового облікового запису в соцмережі, експерти пророкують Маркл неймовірний прибуток. Вважається, що вона зможе заробляти на рекламних інтеграціях по 1 мільйону доларів, повідомляє видання Daily Mail.

"Я очікую, що її акаунт швидко стане одним із найпопулярніших у Instagram. Вона співпрацюватиме з якісними брендами та компаніями, які відповідають її політичним та соціальним переконанням", — сказав Ерік Шиффер, експерт із соціальних мереж.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Так, це вона. Чекайте анонсу дуже скоро. Вона повертається. Усі в Голлівуді говорять про неминучість перезапуску. Меган ніколи не приховувала, що хоче повернутися до Instagram", — розповіло джерело, близьке до команди Меган.

Однак зазначимо, що інформацію про повернення до цієї соцмережі Меган закинула в інфопростір ще рік тому. Вона вперше анонсувала своє повернення до Instagram, в інтерв'ю The Cut, сказавши письменниці Еллісон П. Девіс: "Хочете дізнатися секрет? Я повертаюся до Instagram".

А ось пішла вона із цієї платформи 2018 року, коли стала членом британської королівської родини. Тоді вони з Гаррі завели спільну сторінку @sussexroya, яка налічувала понад 9 мільйонів підписників.

Після "Мегзіта" пара перестала вести і цю сторінку, нібито через загальну увагу. Вони відзначали, що відчули скільки ненависті на них ллється із соцмереж. Тепер, мабуть, погані коментарі не турбують подружжя.

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