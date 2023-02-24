Заручальна каблучка Діани: чому принцеса Уельська вибрала сапфір

Сьогодні хочемо розповісти вам про знамениту на весь світ каблучку принцеси Діани.

Про заручини пари було оголошено Букінгемським палацом 24 лютого 1981 року хоча освідчився Чарльз Діані 6 лютого. На пальці майбутньої принцеси Уельської з'явилася заручальна каблучка з 18-каратного білого золота, прикрашена овальним цейлонським сапфіром 12 каратів, обрамленим чотирнадцятьма діамантами.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У третьому сезоні серіалу "Корона" був відтворений день, коли Діані запропонували на вибір кілька каблучок із різними каменями, більшість з яких були сімейними реліквіями. Але міс Спенсер уникала тих, які належали предкам сім'ї, і вказала на каблучку з сапфіром. Ця прикраса була з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co і її міг купити хто завгодно. Але принцеса вибрала її. На запитання королеви Єлизавети II, чому ж Діана вибрала саме цю каблучку, вона відповіла так: "Вона нагадує мені каблучку моєї матері, а також пасує під колір моїх очей".

У день заручин майбутня принцеса Уельська з'явилася перед фотографами в синьому костюмі, який також підкреслював камінь на її каблучці. А принц Чарльз одягнув синю краватку.

Згодом на каблучку Діани з'явилася величезна кількість копій. А справжня прикраса тепер є власністю Кетрін, дружини старшого сина Діани і Чарльза — принца Вільяма. Тепер Кетрін носить на пальці сімейну реліквію.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Getty Images

До речі, після смерті Діани ця каблучка спочатку дісталася в спадок її молодшому синові Гаррі, але оскільки старший Вільям одружився першим, Гаррі люб'язно помінявся з братом. В обмін на каблучку він взяв годинник від Cartier. Його до речі, зараз носить дружина Гаррі — герцогиня Меган Сассекська.

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