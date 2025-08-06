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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Заручальна каблучка Гаррієт Сперлінг: вона схожа на іншу королівську прикрасу

Син принцеси Анни оголосив про свої заручини з Гаррієт Сперлінг 1 серпня.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Associated Press

Дата їхнього весілля поки що не розголошується, але, швидше за все, воно може відбутися вже восени або наступної весни, як зазвичай і буває в королівській родині Британії.

Нещодавно ми показували, яку каблучку Пітер подарував своїй коханій, і вона дуже нагадує заручальну каблучку бабусі Пітера — покійної королеви Єлизавети II.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

1946 року її наречений принц грецький та данський Філіп подарував принцесі каблучку з трикаратним діамантом круглого огранювання. Онук королеви обрав для свого другого весілля щось схоже.

Зазначимо, що Філліпс повідомив про своє весілля короля Чарльза і королеву Каміллу, а також принца і принцесу Уельських ще до того, як новина про його офіційні заручини стала надбанням публіки.

Каблучка королеви Єлизавети II / © Getty Images

Каблучка королеви Єлизавети II / © Getty Images

Раніше ми детальніше розповідали, хто ж така Гаррієт Сперлінг — майбутня невістка королівської принцеси Анни.

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