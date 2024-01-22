Заручальна каблучка королеви Маргрете II: який вигляд має прикраса, яку вона носить все життя

Королева Маргртете II все життя носить свою заручальну каблучку, подаровану їй її чоловіком принцом Генріком.

У королеви Маргрете одна з найбільш незвичайних каблучок, яку вона отримала на заручини. Називається прикраса "Toi et moi".

Каблучка виготовлена французьким ювелірним будинком Van Cleef & Arpels, прикрашена двома великими діамантами ограновування "кушон". Вони розташовані по діагоналі на смузі із жовтого золота. У перекладі з французької "toi et moi" означає "ти і я", пише honey.nine.com.au.

За вісім років до того, як стати королевою Данії, Маргрете подарував цю каблучку дипломат французького походження Анрі де Лаборд де Монпеза. Після їхнього весілля 1967 року він став відомий як принц Генрік.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II та принц Генрік / Фото: Getty Images

Королева Маргрете продовжує носити каблучку навіть після смерті принца Генріка 2018 року.

Нагадаємо, раніше ми показували, які прикраси з королівської скриньки незабаром зможемо побачити на новій королеві Данії Мері.

Королева Маргрете II та принц Генрік / Фото: Associated Press

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