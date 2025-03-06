Заручальна каблучка королеви Сільвії: сімейна реліквія з діамантом у два карати

12 березня 1976 року було офіційно оголошено про заручини перекладачки з Німеччини з бразильським корінням Сільвії Зоммерлат і короля Швеції Карла XVI Густава. Сьогодні згадуємо день їхніх заручин і розповідаємо про каблучку, яку король подарував своїй майбутній дружині.

Знайомство з майбутнім королем

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Getty Images

Сільвія і Карл Густав познайомилися під час літніх Олімпійських ігор 1972 року. На той час він ще був спадковим принцом, а вона керувала маркетинговою кампанією в Мюнхені. 1973 року Карл Густав, якому на той час було 27 років, зійшов на престол після смерті свого діда Густава VI Адольфа і став новим королем Швеції. На момент їхніх заручин із Сільвією, які відбулися 12 березня 1976 року, Карл Густав уже три роки, як правив країною.

Заручини і каблучка

Каблучки королеви Сільвії / Фото: Getty Images

Карл Густав подарував своїй нареченій каблучку з білого золота з одним діамантом-солітером розміром приблизно два карати. Кажуть, ця каблучка була особливою, тому що належала матері Карла Густава – принцесі Сібіллі, яка померла за кілька років до заручин сина.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Associated Press

За два дні до весілля Сільвія відмовилася від німецького громадянства і здала свій паспорт, ставши громадянкою Швеції та отримавши відповідно шведський паспорт. А напередодні їхнього з королем весілля відбувся Royal Variety Performance, де шведський попгурт ABBA виконав свою нову пісню "Dancing Queen" на честь майбутньої королеви Сільвії. Пізніше гурт зазначив, що пісня була написана спеціально для нової королеви, і вони хотіли присвятити її Сільвії того вечора.

Весілля через три місяці

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Associated Press

Король Карл Густав і Сільвія Зоммерлат одружилися 19 червня 1976 року у Стокгольмському соборі. До вівтаря наречена йшла в сукні від Dior, тій самій вуалі, що й на матері короля в день її весілля, та тіарі на голові. Примітно, що цю ж фату й тіару на своє весілля 19 червня 2010 року наділа старша донька королівського подружжя – кронпринцеса Вікторія, майбутня королева Швеції.

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Getty Images

Після весілля королева Сільвія і король Карл Густав жили в Королівському палаці, але пізніше переїхали до палацу Дроттнінггольм. У шлюбі у них народилося троє дітей – дві доньки (Вікторія та Мадлен) і син Карл Філіп.

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