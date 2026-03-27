Суспільство
175
2 хв

Заручальна каблучка королеви Єлизавети II: що сталося з прикрасою після смерті монархині

Королева Єлизавета II залишила по собі безліч різних спадщин, зокрема й велику колекцію ювелірних прикрас.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Заручальна каблучка королеви Єлизавети II / © Getty Images

Хоча у знаменитій колекції є тіари, намиста і навіть брошка, огранена з найбільшого з будь-коли знайдених алмазів, саме заруальна каблучка покійної королеви привернула загальну увагу.

Після смерті королеви 2022 року королівські коштовності перейшли до її сина — короля Чарльза III. Але оскільки каблучка була частиною особистої колекції королеви і була виготовлена спеціально для неї, її місцезнаходження не є загальнодоступною інформацією. Існує ймовірність, що вона вже була таємно подарована іншому члену королівської сім’ї, але питання залишається відкритим, кому саме?

Заручини принцеси Єлизавети та принца Філіпа / © Getty Images

Знаменита каблучка прикрашена центральним діамантом вагою 3 карати, обрамленим 10 діамантами в техніці паве. Ці діаманти були взяті з тіари, яка належала матері принца Філіпа, принцесі Алісі Баттенберзькій. Центральний камінь тіари також став центральним каменем каблучки Єлизавети. З каменів тіари, що залишилися, був виготовлений Единбурзький весільний браслет, який Філіп подарував Єлизаветі.

Хоча каблучка покійної королеви Єлизавети II є однією з найвідоміших обручок в історії королівської сім’ї, вона також є однією з найдешевших. За даними WWD, сьогодні її оцінна вартість складає 250 000 доларів. Наприклад, каблучка Кейт Міддлтон оцінюється в 517 000 доларів, а каблучка Меган Маркл — приблизно в 350 000 доларів.

В інтерв’ю Entertainment Tonight 2022 року експерт з королівської родини Кеті Ніколл сказала: «Ключова різниця між королівськими коштовностями та приватною колекцією королеви полягає в тому, що про приватну колекцію ми знаємо набагато менше. Це подарунки, які даруються королеві за її правління, а королівські коштовності належать монарху».

«Вони передаються від монарха до монарха у довірче управління нації, — продовжила вона. — Тому, технічно, вони належать монарху, але монарху не дозволяється втекти з королівськими коштовностями. Вони зберігаються в лондонському Тауері під захистом держави, і коли один із монархів помирає, королівські коштовності негайно переходять до його спадкоємця».

Вважається, що зараз каблучка Єлизавети II знаходиться у її дочки — принцеси Анни, але в майбутньому її можуть подарувати принцесі Шарлотті — дочці принца Уельського Вільяма, майбутнього короля.

Принцеса Шарлотта відіграє унікальну роль майбутньому монархії. І це накладає очікування, що вона успадкує деякі з найдорожчих серцю сімейних реліквій. Шарлотта вже носила одну з брошів покійної королеви на її похорон.

Також є ймовірність, що каблучка може передаватися по чоловічій лінії. У цьому випадку вона може одного разу опинитися у принца Джорджа або принца Луї в ознаменування їхніх майбутніх заручин. Але поки що королівська сім’я не вирішить розкрити громадськості місцезнаходження каблучки, вона залишається «приватною власністю».

