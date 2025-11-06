ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Заручальна каблучка принцеси Маргарет: стало відомо, хто носить цю прикрасу сьогодні

Єдина онука принцеси Маргарет — леді Маргарита Армстронг-Джонс — успадкувала розкішну каблучку своєї бабусі і розповіла, що носить її тільки з особливих випадків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Маргарита Армстронг-Джонс та принцеса Маргарет

Леді Маргарита Армстронг-Джонс і принцеса Маргарет / © Getty Images

Днями The Telegraph опублікувало нове інтерв’ю з леді Маргаритою Армстронг-Джонс, 23-річною дочкою сина Маргарет — Девіда Армстронг-Джонса та Серени Стенгоуп. Воно було про пристрасть дівчини до ювелірних виробів, нинішнього розділу її життя в Італії і про те, коли вона носить рубінову каблучку своєї знаменитої бабусі.

«Я надягаю її, коли думаю, що вона хотіла б бути присутньою на заході», — сказала Маргарита про сімейну прикрасу, що дісталася їй від бабусі, яку вона ніколи не бачила.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Getty Images

Принцеса Маргарет померла у віці 71 року 2002 року, за кілька місяців до народження онуки, і Девід (син Маргарет) подарував дочці каблучку своєї покійної матері на її 21-й день народження.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Раніше ми розповідали про цю каблучку детальніше, її історію і те, чому вона не принесла принцесі Маргарет щастя Принцеса Маргарет отримала прикрасу від свого нареченого фотографа Ентоні Армстронг-Джонса на честь їхніх заручин у лютому 1960 року. Рубінова каблучка, оточена діамантами, яку він, як повідомляється, створив сам на честь її другого імені, Роуз.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Associated Press

Сестра королеви Єлизавети II вийшла заміж за знаменитого фотографа 6 травня 1960 (в той самий день, через десятиліття, відбулася коронація короля Чарльза III).

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie