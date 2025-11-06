Заручальна каблучка принцеси Маргарет: стало відомо, хто носить цю прикрасу сьогодні

Леді Маргарита Армстронг-Джонс і принцеса Маргарет / © Getty Images

Днями The Telegraph опублікувало нове інтерв’ю з леді Маргаритою Армстронг-Джонс, 23-річною дочкою сина Маргарет — Девіда Армстронг-Джонса та Серени Стенгоуп. Воно було про пристрасть дівчини до ювелірних виробів, нинішнього розділу її життя в Італії і про те, коли вона носить рубінову каблучку своєї знаменитої бабусі.

«Я надягаю її, коли думаю, що вона хотіла б бути присутньою на заході», — сказала Маргарита про сімейну прикрасу, що дісталася їй від бабусі, яку вона ніколи не бачила.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Getty Images

Принцеса Маргарет померла у віці 71 року 2002 року, за кілька місяців до народження онуки, і Девід (син Маргарет) подарував дочці каблучку своєї покійної матері на її 21-й день народження.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Раніше ми розповідали про цю каблучку детальніше, її історію і те, чому вона не принесла принцесі Маргарет щастя Принцеса Маргарет отримала прикрасу від свого нареченого фотографа Ентоні Армстронг-Джонса на честь їхніх заручин у лютому 1960 року. Рубінова каблучка, оточена діамантами, яку він, як повідомляється, створив сам на честь її другого імені, Роуз.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день заручин, 1960 рік / © Associated Press

Сестра королеви Єлизавети II вийшла заміж за знаменитого фотографа 6 травня 1960 (в той самий день, через десятиліття, відбулася коронація короля Чарльза III).