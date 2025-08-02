Заручини племінниці принцеси Діани: хто такий її коханий і, де вони познайомилися

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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Еліза показала фото із заручин, які відбулися під час відпустки пари в Греції, на Санторіні. А хто ж такий її наречений Ченнінг Міллерд?

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Вони познайомилися завдяки сестрі Елізи — Амелії Спенсер

Знайомство пари відбулося 2016 року на званій вечері у Південній Африці звідки чоловік та родом. Познайомив їх нинішній чоловік сестри-близнючки Елізи — леді Амелії — Грег Маллетт. Ченнінг і Грег — добрі друзі, вони разом навчалися у школі.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Він бізнесмен та підприємець

Закінчивши Єпископський єпархіальний коледж, Міллерд почав працювати у сфері маркетингу та продажів у різних компаніях як торговий представник і керівник відділу маркетингу, згідно з його сторінкою в LinkedIn. 2020 року він став операційним директором DataLedger, фінтех-компанії у Південній Африці. Крім роботи Міллерд захоплювався безліччю видів спорту, включаючи регбі, плавання та водне поло. Пізніше Міллерд тренував водні команди з поло та регбі у місцевій школі.

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Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

2024 року він трохи змінив сферу діяльності і почав працювати операційним директором у компанії Marxhoff, де, як пише People, він «керує операційною діяльністю та стратегічним зростанням портфеля підприємств».

Має сина від попередніх стосунків

Ченнінг Міллерд із сином Найтом

2014 року у нього народився син на ім’я Нейт. Батько і син схоже досить близькі, оскільки Міллерд часто публікує фотографії, на яких вони разом проводять час на відпочинку.

Вони заручилися в липні 2025 року після дев’яти років знайомства

Після дев’яти років знайомства Міллерд освідчився Елізі під час романтичної вечері при свічках на скелях Санторіні, в Греції і подарував коханій розкішну каблучку з діамантом. Дату весілля вони поки що не оголосили.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, вчора стало відомо про заручини сина принцеси Анни - Пітера Філіпса.

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