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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Заручини племінниці принцеси Діани: хто такий її коханий і, де вони познайомилися

31 липня про свої заручини оголосила племінниця принцеси Діани та дочка графа Чарльза Спенсера — леді Еліза Спенсер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ченнінг Міллерд та Еліза Спенсер

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза показала фото із заручин, які відбулися під час відпустки пари в Греції, на Санторіні. А хто ж такий її наречений Ченнінг Міллерд?

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Вони познайомилися завдяки сестрі Елізи — Амелії Спенсер

Знайомство пари відбулося 2016 року на званій вечері у Південній Африці звідки чоловік та родом. Познайомив їх нинішній чоловік сестри-близнючки Елізи — леді Амелії — Грег Маллетт. Ченнінг і Грег — добрі друзі, вони разом навчалися у школі.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Він бізнесмен та підприємець

Закінчивши Єпископський єпархіальний коледж, Міллерд почав працювати у сфері маркетингу та продажів у різних компаніях як торговий представник і керівник відділу маркетингу, згідно з його сторінкою в LinkedIn. 2020 року він став операційним директором DataLedger, фінтех-компанії у Південній Африці. Крім роботи Міллерд захоплювався безліччю видів спорту, включаючи регбі, плавання та водне поло. Пізніше Міллерд тренував водні команди з поло та регбі у місцевій школі.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

2024 року він трохи змінив сферу діяльності і почав працювати операційним директором у компанії Marxhoff, де, як пише People, він «керує операційною діяльністю та стратегічним зростанням портфеля підприємств».

Має сина від попередніх стосунків

Ченнінг Міллерд із сином Найтом

Ченнінг Міллерд із сином Найтом

2014 року у нього народився син на ім’я Нейт. Батько і син схоже досить близькі, оскільки Міллерд часто публікує фотографії, на яких вони разом проводять час на відпочинку.

Вони заручилися в липні 2025 року після дев’яти років знайомства

Після дев’яти років знайомства Міллерд освідчився Елізі під час романтичної вечері при свічках на скелях Санторіні, в Греції і подарував коханій розкішну каблучку з діамантом. Дату весілля вони поки що не оголосили.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, вчора стало відомо про заручини сина принцеси Анни - Пітера Філіпса.

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